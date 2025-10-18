Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За своё выступление они получили 78,00 балла. Для пары это первый международный старт.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция
Лидерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 84,38. Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже (Франция). Ритм-танец:
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,38 балла.
- Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,98.
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 78,00.
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 77,80.
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 77,25.
