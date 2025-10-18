Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За своё выступление они получили 78,00 балла. Для пары это первый международный старт.

Лидерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 84,38. Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже (Франция). Ритм-танец:

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,38 балла. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,98. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 78,00. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 77,80. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 77,25.