Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU

Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU
Комментарии

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). За своё выступление они получили 78,00 балла. Для пары это первый международный старт.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция

Лидерами стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 84,38. Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Первый этап. Анже (Франция). Ритм-танец:

  1. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,38 балла.
  2. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,98.
  3. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 78,00.
  4. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 77,80.
  5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 77,25.
Календарь Гран-при ISU
Материалы по теме
Нина Пинзаррон пропустит оба этапа Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android