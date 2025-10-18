Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Фигурное катание Новости

Сизерон и Фурнье Бодри прокомментировали первый совместный международный старт

Французские фигуристы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри, выступающие в танцах на льду, высказались о своём первом совместном международном старте. После ритмического танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже дуэт занимает третье место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Сизерон. Мы хорошо провели на льду время, это наше первое международное соревнование. Мне кажется, это было не особо далеко от идеала, за исключением того, что я упал на колено на хореодорожке, на последнем элементе. В нынешнее время в танцах на льду это стоит большого количества баллов. Но мы довольны этим выступлением, правда, немного обидно из-за ошибки. На самом деле не могу объяснить, что и почему случилось, честно говорю: «Облажался».

Фурнье Бодри. Мне было весело сегодня. Я бы сказала, что мы чувствовали некое давление перед прокатом, но, как только включилась музыка, мы сосредоточились на льду. Как только мы выходим на лёд, то испытываем удовольствие и признательность за то, что делимся любимым делом. Благодарна, что мы смогли разделить этот момент вместе, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU
