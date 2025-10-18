Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Фурнье Бодри и Сизерон объяснили изменения музыки в своём ритм-танце

Фурнье Бодри и Сизерон объяснили изменения музыки в своём ритм-танце
Комментарии

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, объяснили, почему изменили музыку для своего ритмического танца текущего сезона.

После ритм-танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже дуэт занимает третье место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция

«Мы очень старались изменить программу так, чтобы она подходила новой музыке. Не так важно, какие элементы мы убрали, какие нет. В целом вайб очень другой, энергия, которую мы вкладываем в программу, тоже. Это уже кажется чем-то другим. Сейчас изменённая программа позволяет нам исследовать новый энергический контакт между нами», — передаёт слова Фурнье Бодри и Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

