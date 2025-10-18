Рид и Амбрулявичюс заявили, что подготовка к квалификации ОИ сделала их лето стрессовым

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс рассказали, что подготовка к квалификации на Олимпийские игры в Милане сделала их лето стрессовым. Спортсмены выиграли турнир в Пекине (Китай) и завоевали квоту на Игры.

«Лето у нас было сложное, стрессовое. Добившись нашей цели в Пекине, мы буквально сбросили всю тяжесть с плеч. Начали не так сильно нервничать и решили просто наслаждаться этапами Гран-при, своим катанием, временем вместе. Сейчас всё хорошо и более спокойно», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

На первом этапе Гран-при ISU Рид и Амбрулявичюс после ритм-танца занимают второе место с результатом 80,98.