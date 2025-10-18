«Очень много работали». Фир и Гибсон — о лучших баллах в карьере

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон высказались о своих лучших баллах в карьере. На первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) они стали лидерами в ритм-танце. За свой прокат они получили от судей 84,38 балла.

«Мы очень работали над техникой. Это основа. Но для нас также было важно кататься, кататься, кататься. Мы это очень любим. Важно соединить два этих компонента в одной программе. Всё прошло супер сегодня, это был хороший прокат», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Третьими стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон.