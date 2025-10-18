«Очень много работали». Фир и Гибсон — о лучших баллах в карьере
Поделиться
Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон высказались о своих лучших баллах в карьере. На первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) они стали лидерами в ритм-танце. За свой прокат они получили от судей 84,38 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция
«Мы очень работали над техникой. Это основа. Но для нас также было важно кататься, кататься, кататься. Мы это очень любим. Важно соединить два этих компонента в одной программе. Всё прошло супер сегодня, это был хороший прокат», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Третьими стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21
-
09:00
- 17 октября 2025
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:04
-
21:46
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:04
-
20:41
-
20:25
-
20:03
-
19:22