«Особенный момент». Фурнье Бодри и Сизерон — о первом совместном выступлении

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон заявили, что рады тому, что их первый совместный старт прошёл дома, во Франции.

После ритм-танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже дуэт занимает третье место.

«Это особенный момент для нас. Мы очень ждали наших первых соревнований, и классно, что они прошли именно во Франции. Мы чувствовали контакт с аудиторией, всё было хорошо, несмотря на ошибки», — передаёт слова Фурнье Бодри и Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.