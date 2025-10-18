Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Фир и Гибсон ответили, ждали ли они от себя таких результатов 10 лет назад

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон рассказали, ждали ли они от себя таких результатов 10 лет назад. На первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) они стали лидерами в ритм-танце. За свой прокат спортсмены получили от судей 84,38 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция

«Наши цели в начале были просто кататься вместе. Недавно я смотрела видео, когда мы только начинали. Это был шок, я как будто попала в прошлое. Очень интересно смотреть назад и понимать, каких успехов мы уже достигли, но также важно иметь много совместных воспоминаний. Мы очень близки. У нас были взлёты и падения. Но мы старались проходить их вместе и продолжать любить этот спорт. Очень приятно быть на высоких местах в олимпийском сезоне. Мечты воплощаются в жизнь», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

