Фир и Гибсон ответили, ждали ли они от себя таких результатов 10 лет назад

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон рассказали, ждали ли они от себя таких результатов 10 лет назад. На первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) они стали лидерами в ритм-танце. За свой прокат спортсмены получили от судей 84,38 балла.

«Наши цели в начале были просто кататься вместе. Недавно я смотрела видео, когда мы только начинали. Это был шок, я как будто попала в прошлое. Очень интересно смотреть назад и понимать, каких успехов мы уже достигли, но также важно иметь много совместных воспоминаний. Мы очень близки. У нас были взлёты и падения. Но мы старались проходить их вместе и продолжать любить этот спорт. Очень приятно быть на высоких местах в олимпийском сезоне. Мечты воплощаются в жизнь», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.