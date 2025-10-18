«Пребывание в Монреале только что окупилось». Дэвис/Смолкин — о выступлении в ритм-танце

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой прокат ритмического танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже.
После ритм-танца дуэт занимает четвёртое место.
«Ну, думаю, наше пребывание в Монреале только что окупилось (дуэт тренируется в знаменитой ледовой академии в канадском Монреале. — Прим. «Чемпионата»). Наши тренеры узнали нас чуть получше.
Мы очень довольны нашими командой и развитием. Наша национальная команда довольно молода — впереди не только эта Олимпиада, но и ещё многое другое.
Выступление Фурнье Бодри и Сизерона мы смотрели и увидели, что Гийом допустил досадную ошибку, потому и большого значения этому [распределению мест] мы не придаём», — приводит слова Смолкина Golden Skate.
- 18 октября 2025
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21
-
09:00
- 17 октября 2025
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:04
-
21:46
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:04
-
20:41
-
20:25
-
20:03
-
19:22