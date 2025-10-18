«Пребывание в Монреале только что окупилось». Дэвис/Смолкин — о выступлении в ритм-танце

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой прокат ритмического танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже.

После ритм-танца дуэт занимает четвёртое место.

«Ну, думаю, наше пребывание в Монреале только что окупилось (дуэт тренируется в знаменитой ледовой академии в канадском Монреале. — Прим. «Чемпионата»). Наши тренеры узнали нас чуть получше.

Мы очень довольны нашими командой и развитием. Наша национальная команда довольно молода — впереди не только эта Олимпиада, но и ещё многое другое.

Выступление Фурнье Бодри и Сизерона мы смотрели и увидели, что Гийом допустил досадную ошибку, потому и большого значения этому [распределению мест] мы не придаём», — приводит слова Смолкина Golden Skate.