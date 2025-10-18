Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Пребывание в Монреале только что окупилось». Дэвис/Смолкин — о выступлении в ритм-танце

«Пребывание в Монреале только что окупилось». Дэвис/Смолкин — о выступлении в ритм-танце
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой прокат ритмического танца на этапе Гран-при ISU во французском Анже.

После ритм-танца дуэт занимает четвёртое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Литва
3
Франция

«Ну, думаю, наше пребывание в Монреале только что окупилось (дуэт тренируется в знаменитой ледовой академии в канадском Монреале. — Прим. «Чемпионата»). Наши тренеры узнали нас чуть получше.

Мы очень довольны нашими командой и развитием. Наша национальная команда довольно молода — впереди не только эта Олимпиада, но и ещё многое другое.

Выступление Фурнье Бодри и Сизерона мы смотрели и увидели, что Гийом допустил досадную ошибку, потому и большого значения этому [распределению мест] мы не придаём», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Материалы по теме
Диане Дэвис и Глебу Смолкину придумала костюмы для ПП чемпионка мира Мэдисон Чок
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android