Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Ами Накаи одержала победу на 1-м этапе Гран-при ISU, Каори Сакамото — вторая

Ами Накаи
Аудио-версия:
Комментарии

Японская фигуристка Ами Накаи стала сильнейшей по итогам первого этапа Гран-при ISU — 2025/2026 во французском Анже. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.

Второе место досталось трёхкратной чемпионке мира, призёру Олимпийских игр японке Каори Сакамото. Она получила 224,23 балла. Тройку сильнейших замкнула также представительница Японии — Рён Сумиёси заработала 216,06.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06

Ранее в Анже в соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце сильнейшими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 84,38. Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, а третьими стали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (78,00 балла).

Календарь Гран-при ISU-2025/2026
