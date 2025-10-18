Ами Накаи одержала победу на 1-м этапе Гран-при ISU, Каори Сакамото — вторая

Японская фигуристка Ами Накаи стала сильнейшей по итогам первого этапа Гран-при ISU — 2025/2026 во французском Анже. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.
Второе место досталось трёхкратной чемпионке мира, призёру Олимпийских игр японке Каори Сакамото. Она получила 224,23 балла. Тройку сильнейших замкнула также представительница Японии — Рён Сумиёси заработала 216,06.
Ранее в Анже в соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце сильнейшими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон с результатом 84,38. Вторую строчку заняли представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, а третьими стали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (78,00 балла).
