Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Немного обидно». Сумиёси прокомментировала бронзу этапа ГП ISU в Анже

«Немного обидно». Сумиёси прокомментировала бронзу этапа ГП ISU в Анже
Японская фигуристка Рён Сумиёси поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Победительницей этапа Гран-при в Анже стала японка Ами Накаи, которая впервые в карьере принимала участие в этапе взрослого Гран-при ISU. Она набрала 227,08 балла. Серебряным призёром стала её соотечественница, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (224,23 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06

«Для меня было немного обидно, так как раньше в Анже я была на более высоких местах. Но сегодня у меня получилось хорошо откататься и получить высокие баллы. Каждый раз, когда я приезжаю во Францию, то получаю всё более и более высокие баллы. Меня это радует», — приводит слова Сумиёси корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

