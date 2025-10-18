«Немного обидно». Сумиёси прокомментировала бронзу этапа ГП ISU в Анже
Поделиться
Японская фигуристка Рён Сумиёси поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Победительницей этапа Гран-при в Анже стала японка Ами Накаи, которая впервые в карьере принимала участие в этапе взрослого Гран-при ISU. Она набрала 227,08 балла. Серебряным призёром стала её соотечественница, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (224,23 балла).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06
«Для меня было немного обидно, так как раньше в Анже я была на более высоких местах. Но сегодня у меня получилось хорошо откататься и получить высокие баллы. Каждый раз, когда я приезжаю во Францию, то получаю всё более и более высокие баллы. Меня это радует», — приводит слова Сумиёси корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21
-
09:00
- 17 октября 2025
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:04
-
21:46
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:04
-
20:41