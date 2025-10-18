«Немного обидно». Сумиёси прокомментировала бронзу этапа ГП ISU в Анже

Японская фигуристка Рён Сумиёси поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Победительницей этапа Гран-при в Анже стала японка Ами Накаи, которая впервые в карьере принимала участие в этапе взрослого Гран-при ISU. Она набрала 227,08 балла. Серебряным призёром стала её соотечественница, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (224,23 балла).

«Для меня было немного обидно, так как раньше в Анже я была на более высоких местах. Но сегодня у меня получилось хорошо откататься и получить высокие баллы. Каждый раз, когда я приезжаю во Францию, то получаю всё более и более высокие баллы. Меня это радует», — приводит слова Сумиёси корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.