Сакамото — о том, что её обыграла молодая японка: я получила большой опыт

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась мнением о победе её соотечественницы Ами Накаи на этапе Гран-при ISU во французском Анже. Для 17-летней Накаи участие на этапе во Франции стало первым в карьере.

«Я стараюсь не смотреть вокруг. Тренер сказала мне, что я в любом случае получила большой опыт. Любой и плохой, и хороший — это важный опыт. Это мой 19-й или 20-й приезд на этапы Гран-при. Смотря на все соревнования, которые я проехала, я смотрю на свой опыт и думаю, что бывают позитивные моменты, бывают нет. Это нормально», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.