Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сакамото — о том, что её обыграла молодая японка: я получила большой опыт

Сакамото — о том, что её обыграла молодая японка: я получила большой опыт
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото поделилась мнением о победе её соотечественницы Ами Накаи на этапе Гран-при ISU во французском Анже. Для 17-летней Накаи участие на этапе во Франции стало первым в карьере.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06

«Я стараюсь не смотреть вокруг. Тренер сказала мне, что я в любом случае получила большой опыт. Любой и плохой, и хороший — это важный опыт. Это мой 19-й или 20-й приезд на этапы Гран-при. Смотря на все соревнования, которые я проехала, я смотрю на свой опыт и думаю, что бывают позитивные моменты, бывают нет. Это нормально», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android