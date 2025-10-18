Каори Сакамото рассказала, какой аспект помешал ей победить в Анже

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказала мнение о том, что помешало ей одержать победу на первом в сезоне этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Сакамото заняла второе место (224,23 балла), уступив соотечественнице Ами Накаи, набравшей 227,08 в сумме двух программ.

«Я почувствовала, что в короткой и в произвольной программах у меня не было нужной скорости. Я чувствовала, что не всё получается. На тренировках у меня всегда получалось держать скорость, а здесь нет, особенно после приземления с прыжков», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.