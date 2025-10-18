Накаи рассказала, что для неё значит победа над Сакамото

Японка Ами Накаи рассказала, насколько она считает значимой победу над своей соотечественницей трёхкратной чемпионкой мира Каори Сакамото. Накаи победила на первом в сезоне этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), Сакамото заняла вторую ступень пьедестала почёта.

«Когда я увидела баллы и поняла, что я первая, мой мозг перестал работать и на глазах навернулись слёзы. Рядом сидел мой коуч и пытался привести меня в чувство. Тогда я действительно осознала всё, что происходит», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Для 17-летней Накаи победа на этапе Гран-при ISU в Анже стала первой во взрослой карьере.