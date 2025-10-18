Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Накаи рассказала, что для неё значит победа над Сакамото

Японка Ами Накаи рассказала, насколько она считает значимой победу над своей соотечественницей трёхкратной чемпионкой мира Каори Сакамото. Накаи победила на первом в сезоне этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), Сакамото заняла вторую ступень пьедестала почёта.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06

«Когда я увидела баллы и поняла, что я первая, мой мозг перестал работать и на глазах навернулись слёзы. Рядом сидел мой коуч и пытался привести меня в чувство. Тогда я действительно осознала всё, что происходит», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Для 17-летней Накаи победа на этапе Гран-при ISU в Анже стала первой во взрослой карьере.

