Накаи рассказала, что для неё значит победа над Сакамото
Японка Ами Накаи рассказала, насколько она считает значимой победу над своей соотечественницей трёхкратной чемпионкой мира Каори Сакамото. Накаи победила на первом в сезоне этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), Сакамото заняла вторую ступень пьедестала почёта.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06
«Когда я увидела баллы и поняла, что я первая, мой мозг перестал работать и на глазах навернулись слёзы. Рядом сидел мой коуч и пытался привести меня в чувство. Тогда я действительно осознала всё, что происходит», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Для 17-летней Накаи победа на этапе Гран-при ISU в Анже стала первой во взрослой карьере.
