«Я извлекла много уроков». Сакамото — о проигрыше на этапе ГП ISU в Анже
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, что сделала определённые выводы после поражения в первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Сакамото заняла второе место на соревнованиях, набрав 224,23 балла, уступив соотечественнице Ами Накаи (227,08 балла).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06
«Каждое соревнование для меня имеет большую важность в плане результатов. Этот этап тоже был одним из самых важных. Сегодня я извлекла много уроков и осознала вещи, которые я должна исправить. Теперь я понимаю, что должна улучшить на протяжении этого сезона», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21
-
09:00
- 17 октября 2025
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:04
-
21:46
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:30