«Я извлекла много уроков». Сакамото — о проигрыше на этапе ГП ISU в Анже

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, что сделала определённые выводы после поражения в первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Сакамото заняла второе место на соревнованиях, набрав 224,23 балла, уступив соотечественнице Ами Накаи (227,08 балла).

«Каждое соревнование для меня имеет большую важность в плане результатов. Этот этап тоже был одним из самых важных. Сегодня я извлекла много уроков и осознала вещи, которые я должна исправить. Теперь я понимаю, что должна улучшить на протяжении этого сезона», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.