Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не думала, что выиграю». Накаи — о первой победе на этапе Гран-при ISU

«Не думала, что выиграю». Накаи — о первой победе на этапе Гран-при ISU
Комментарии

Японская фигуристка Ами Накаи поделилась эмоциями после первой победы на этапе Гран-при ISU во взрослой карьере, отметив, что этот результат может оказать на неё давление в дальнейшем. 17-летняя Накаи выиграла этап Гран-при в Анже (Франция), опередив свою соотечественницу, трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06

«Я не думала, что выиграю, так что я очень рада этому результату. Но это также вызывает странное давление на меня. Я хочу оставаться расслабленной, наслаждаться моментом и спокойно готовиться к стартам», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Этап Гран-при ISU в Анже проходит с 17 по 19 октября.

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android