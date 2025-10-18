«Не думала, что выиграю». Накаи — о первой победе на этапе Гран-при ISU

Японская фигуристка Ами Накаи поделилась эмоциями после первой победы на этапе Гран-при ISU во взрослой карьере, отметив, что этот результат может оказать на неё давление в дальнейшем. 17-летняя Накаи выиграла этап Гран-при в Анже (Франция), опередив свою соотечественницу, трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото.

«Я не думала, что выиграю, так что я очень рада этому результату. Но это также вызывает странное давление на меня. Я хочу оставаться расслабленной, наслаждаться моментом и спокойно готовиться к стартам», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Этап Гран-при ISU в Анже проходит с 17 по 19 октября.