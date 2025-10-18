Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин стал первым в короткой программе на этапе Гран-при ISU во Франции

Илья Малинин
Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин вышел на первое место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках стартового этапа Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция). 20-летний спортсмен получил от судей 105,22 балла.

На втором месте расположился грузинский одиночник Ника Эгадзе, выступление которого было оценено на 95,67 балла. Тройку сильнейших замкнул представитель Японии Као Миура (87,25 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.22
2
Ника Эгадзе
Грузия
95.67
3
Као Миура
Япония
87.25

Ранее японская фигуристка Ами Накаи одержала победу в соревнованиях одиночниц. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.

Календарь Гран-при ISU-2025/2026
Ами Накаи одержала победу на 1-м этапе Гран-при ISU, Каори Сакамото — вторая
