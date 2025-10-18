Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин ответил, будет ли исполнять четверной аксель на Олимпиаде

Илья Малинин ответил, будет ли исполнять четверной аксель на Олимпиаде
Илья Малинин
Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин поделился планами на олимпийский сезон. Он отметил, что может сделать четверной аксель в Милане во время зимних Игр-2026.

«Это однозначно мой план на сезон. Не знаю, насколько речь идёт об Олимпиаде. Если я буду чувствовать себя уверенно в этом прыжке, то я обязательно сделаю его на Олимпийских играх тоже», — приводит слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ранее Малинин вышел на первое место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках стартового этапа Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция). 20-летний спортсмен получил от судей 105,22 балла.

Материалы по теме
Илья Малинин стал первым в короткой программе на этапе Гран-при ISU во Франции
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android