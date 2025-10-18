Илья Малинин ответил, будет ли исполнять четверной аксель на Олимпиаде

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин поделился планами на олимпийский сезон. Он отметил, что может сделать четверной аксель в Милане во время зимних Игр-2026.

«Это однозначно мой план на сезон. Не знаю, насколько речь идёт об Олимпиаде. Если я буду чувствовать себя уверенно в этом прыжке, то я обязательно сделаю его на Олимпийских играх тоже», — приводит слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Ранее Малинин вышел на первое место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках стартового этапа Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция). 20-летний спортсмен получил от судей 105,22 балла.