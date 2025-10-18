«Моя большая ошибка». Ника Эгадзе — об участии в трёх турнирах подряд
Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о том, что считает ошибкой выступление на трёх турнирах подряд в сезоне, отметив, что очень устал после исполнения короткой программы на этапе Гран-при ISU во французском Анже. Эгадзе занимает вторую позицию после короткой программы, уступая лишь американскому фигуристу Илье Малинину.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.22
2
Ника Эгадзе
Грузия
95.67
3
Као Миура
Япония
87.25
«Это была моя большая ошибка. Но я надеюсь что я выживу. После произвольной программы у меня будет один день отдыха, а потом этап Гран-при в Канаде. Я никогда так больше не сделаю», – передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Показ произвольной программы фигуристов на этапе Гран-при в Анже запланирован на 19 октября.
