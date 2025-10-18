Малинин: я чувствую себя готовым меньше, чем на 50%

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин поделился мнением о том, в какой форме он находится в данный момент, отметив, что считает короткую программу на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция) большим испытанием. Малинин занимает первое место после исполнения короткой программы, набрав 105,22 балла.

«Я думаю, что сейчас я чувствую себя готовым меньше, чем на 50%. Я очень устал. Короткая программа была очень серьёзным испытанием для меня. Буду готовиться выступить лучше в произвольной», – передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Гран-при ISU в Анже проходит с 17 по 19 октября.