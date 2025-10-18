Эгадзе: я очень рад кататься под грузинскую музыку, она в моём сердце

Фигурист Ника Эгадзе высказался о выступлении под «Вальс» грузинской группы «Mgzavrebi». Он отметил, что композиция пришлась по душе хореографу Бенуа Ришо.

«В начале я был в Батуми, Грузия. Я пытался ставить программы маленьким детям. Спросил одну девочку, не хочет ли она кататься под эту музыку. Потом это было в моей голове, и я подумал, может быть, мне хочется покататься под это. Я приехал на сборы к Бенуа Ришо и предложил ему композицию. Ему она очень понравилась. Я рад кататься под грузинскую музыку, она в моём сердце», — передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Сегодня, 18 октября, Эгадзе стал вторым в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция).