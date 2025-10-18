Малинин ответил, что ему нужно сделать, чтобы превзойти баллы Нэйтана Чена в КП

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин поделился мнением о том, что ему необходимо сделать, чтобы превзойти рекорд в короткой программе олимпийского чемпиона – 2022 Нэйтана Чена. Малинин набрал 105,22 балла на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Мировой рекорд в короткой программе от Чена равен 113,97 балла.

«Я думаю, что у меня есть опыт, есть квалификации, есть программа. Это очень хорошая позиция для старта. Я уверен в себе. Но есть несколько вещей, которые я могу улучшить – в прыжках, в катании, чтобы получить больше баллов», – передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.