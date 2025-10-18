Малинин ответил, что ему нужно сделать, чтобы превзойти баллы Нэйтана Чена в КП
Поделиться
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин поделился мнением о том, что ему необходимо сделать, чтобы превзойти рекорд в короткой программе олимпийского чемпиона – 2022 Нэйтана Чена. Малинин набрал 105,22 балла на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Мировой рекорд в короткой программе от Чена равен 113,97 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.22
2
Ника Эгадзе
Грузия
95.67
3
Као Миура
Япония
87.25
«Я думаю, что у меня есть опыт, есть квалификации, есть программа. Это очень хорошая позиция для старта. Я уверен в себе. Но есть несколько вещей, которые я могу улучшить – в прыжках, в катании, чтобы получить больше баллов», – передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
20:47
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21