Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Малинин ответил, что ему нужно сделать, чтобы превзойти баллы Нэйтана Чена в КП

Комментарии

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин поделился мнением о том, что ему необходимо сделать, чтобы превзойти рекорд в короткой программе олимпийского чемпиона – 2022 Нэйтана Чена. Малинин набрал 105,22 балла на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Мировой рекорд в короткой программе от Чена равен 113,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.22
2
Ника Эгадзе
Грузия
95.67
3
Као Миура
Япония
87.25

«Я думаю, что у меня есть опыт, есть квалификации, есть программа. Это очень хорошая позиция для старта. Я уверен в себе. Но есть несколько вещей, которые я могу улучшить – в прыжках, в катании, чтобы получить больше баллов», – передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

