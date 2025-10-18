Миура отреагировал на японский пьедестал у женщин на Гран-при в Анже
Поделиться
Японский фигурист Као Миура поделился мнением о тройке лидеров этапа Гран-при ISU в Анже (Франция) в женском одиночном катании. В соревновании у женщин весь пьедестал почёта завоевали представительницы Японии. Победительницей соревнований стала 17-летняя Ами Накаи (227,08 балла), которая впервые в карьере приняла участие во взрослых соревнованиях.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
227.08
2
Каори Сакамото
Япония
224.23
3
Рён Сумиёси
Япония
216.06
«Да, я видел результаты. Это было великолепно. Так что я должен был ещё больше сосредоточиться на моём личном выступлении, чтобы показать, что я умею», – передаёт слова Миуры корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Этап Гран-при ISU в Анже проходит с 17 по 19 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
20:47
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21