Миура отреагировал на японский пьедестал у женщин на Гран-при в Анже

Японский фигурист Као Миура поделился мнением о тройке лидеров этапа Гран-при ISU в Анже (Франция) в женском одиночном катании. В соревновании у женщин весь пьедестал почёта завоевали представительницы Японии. Победительницей соревнований стала 17-летняя Ами Накаи (227,08 балла), которая впервые в карьере приняла участие во взрослых соревнованиях.

«Да, я видел результаты. Это было великолепно. Так что я должен был ещё больше сосредоточиться на моём личном выступлении, чтобы показать, что я умею», – передаёт слова Миуры корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Этап Гран-при ISU в Анже проходит с 17 по 19 октября.