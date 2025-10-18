Ученик Тутберидзе: я очень рад соревноваться вместе с Ильёй Малининым

Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о том, насколько он остался доволен своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), отметив, что рад выступать на одних соревнованиях вместе с американцем Ильёй Малининым и другими сильными фигуристами.
«Это очень круто. Я очень рада сегодняшним выступлением. Немного устал, но это моя работа, так что всё хорошо. Очень рад быть здесь и выступать вместе с Ильёй Малининым, Адамом Сяо Хим Фа, Као Миурой.
Я решил попробовать такой сложный график. Просто я всем сказал, что буду в них участвовать, не знал даты. Знал, что близко, но не думал, что так. А потом увидел, когда первые соревнования, вторые и так далее. И когда федерация Грузии прислала мне билеты, я был в шоке», – передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
- 18 октября 2025
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
20:47
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:21