Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе: я очень рад соревноваться вместе с Ильёй Малининым

Аудио-версия:
Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о том, насколько он остался доволен своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), отметив, что рад выступать на одних соревнованиях вместе с американцем Ильёй Малининым и другими сильными фигуристами.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
105.22
2
Ника Эгадзе
Грузия
95.67
3
Као Миура
Япония
87.25

«Это очень круто. Я очень рада сегодняшним выступлением. Немного устал, но это моя работа, так что всё хорошо. Очень рад быть здесь и выступать вместе с Ильёй Малининым, Адамом Сяо Хим Фа, Као Миурой.

Я решил попробовать такой сложный график. Просто я всем сказал, что буду в них участвовать, не знал даты. Знал, что близко, но не думал, что так. А потом увидел, когда первые соревнования, вторые и так далее. И когда федерация Грузии прислала мне билеты, я был в шоке», – передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

