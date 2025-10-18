Ученик Тутберидзе: я очень рад соревноваться вместе с Ильёй Малининым

Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о том, насколько он остался доволен своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Анже (Франция), отметив, что рад выступать на одних соревнованиях вместе с американцем Ильёй Малининым и другими сильными фигуристами.

«Это очень круто. Я очень рада сегодняшним выступлением. Немного устал, но это моя работа, так что всё хорошо. Очень рад быть здесь и выступать вместе с Ильёй Малининым, Адамом Сяо Хим Фа, Као Миурой.

Я решил попробовать такой сложный график. Просто я всем сказал, что буду в них участвовать, не знал даты. Знал, что близко, но не думал, что так. А потом увидел, когда первые соревнования, вторые и так далее. И когда федерация Грузии прислала мне билеты, я был в шоке», – передаёт слова Эгадзе корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.