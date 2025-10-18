Скидки
Малинин: благодарен приложенным усилиям, из-за которых я на своём месте сейчас

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал, что прошёл большой путь ради того, чтобы показывать высокие результаты в данный момент своей карьеры.

«В 2020 году было моё первое участие в Гран-при. Для меня это был шанс выступить на таком шикарном мероприятии, участвовать в соревнованиях вместе с именитыми спортсменами, такими как Нэйтан Чен и так далее. Сейчас я смотрю на себя из прошлого и думаю, что хочу вернуться в эти времена. Я благодарен и рад за каждое приложенное усилие, из-за которых я нахожусь на своём месте сейчас», – передаёт слова Малинина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

