Миура — об Илье Малинине: стараюсь перенять у него как можно больше всего

Японский фигурист Као Миура рассказал, что старается перенять у двукратного чемпиона мира по фигурному катанию американского фигуриста Ильи Малинина как можно больше не только спортивных, но и человеческих качеств.

«Конечно, его техника абсолютно невероятная. Лучшая из лучших. Но я благодарен Илье также за его человеческие качества. За то, какой он человек на льду и вне его. Во время соревнований он всегда даст совет и поможет, если это нужно. Я стараюсь перенять у него как можно больше всего», – передаёт слова Миуры корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Миура и Малинин принимают участие в этапе Гран-при ISU в Анже (Франция). Американский фигурист выиграл короткую программу, набрав 105,22 балла, Миура идёт на третьем месте (87,25 балла).