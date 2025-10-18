Рику Миура и Рюити Кихара одержали победу на первом этапе Гран-при ISU
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото на первом этапе Гран-при ISU — 2025/2026 в Анже (Франция) в соревнованиях спортивных пар. Судьи оценили их выступление на 219,15 балла.
На второй позиции расположились представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (197,66 балла), а третье место досталось Марии Павловой и Алексею Святченко из Венгрии (192,76).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
18 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Канада
3
Венгрия
Сегодня, 18 октября, победу в соревнованиях среди одиночниц одержала японская фигуристка Ами Накаи. По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании она получила от судей 227,08 балла. Это было дебютное выступление японки на взрослом Гран-при.
