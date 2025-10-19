Юниорка Смагина высказалась о своём выступлении на дебютном этапе Гран-при

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России Софья Смагина оценила свой дебют в серии.
— Как оцените прокат произвольной программы на дебютном этапе Гран-при?
— Прокат оцениваю хорошо. Немного нервничала, постараюсь убрать эти переживания и работать над маленькими ошибочками. Насчёт выступления на всём соревновании скажу, что это достаточно хорошо. Но можно всегда лучше.
— Удалось ли реализовать тот уровень сложности, на который вы рассчитывали с тренерами?
— Да, в произвольной программе удалось. Будем повышать этот уровень и улучшать некоторые детали.
— А что тренеры сказали после соревнования?
— Тренеры тоже сказали, что всё хорошо, будем работать дальше, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.