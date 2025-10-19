Софья Смагина раскрыла, на каком этапе юниорского Гран-при выступит дальше

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в Москве российская фигуристка Софья Смагина рассказала, что следующим её этапом ГПР в нынешнем сезоне будет старт в Красноярске.

— Как шла подготовка к этапу в Москве?

— Подготовка шла спокойно, всё было по плану. Форма у меня хорошая, и в принципе я готова выступать ещё лучше.

— На какой этап Гран-при вы поедете дальше?

— Этап будет в Красноярске, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Софья Смагина тренируется в штабе специалиста Сергея Давыдова. Фигуристка является серебряным призёром первенства Москвы.