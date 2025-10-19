Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смагина: очень радостно и приятно, что завоевала медаль на первом же своём этапе Гран-при

Смагина: очень радостно и приятно, что завоевала медаль на первом же своём этапе Гран-при
Серебряный призёр первенства Москвы российская фигуристка Софья Смагина поделилась эмоциями от призового места на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, который стал для неё первым в карьере. За своё выступление она набрала 195,13 балла по итогам двух программ.

— Ваши впечатления от завоёванной медали?
— Это очень приятные впечатления. Мне очень понравилось выступать, понравилась атмосфера турнира. Очень радостно и приятно, что завоевала медаль на первом же своём этапе Гран-при, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Софья Смагина тренируется в штабе специалиста Сергея Давыдова.

