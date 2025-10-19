Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смагина — о контенте мечты: квад-сальхов и два квад-тулупа в ПП и, возможно, триксель в КП

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в Москве российская фигуристка Софья Смагина рассказала, какие элементы ультра-си готовит на тренировках.

— Над какими элементами ультра-си вы работаете?
— Над четверным тулупом, четверным сальховом и тройным акселем. Четверной сальхов и четверной тулуп удаётся выезжать на тренировках, а тройной аксель — пока не совсем.

— Есть ли контент мечты в этом сезоне?
— Да, есть. Это четверной сальхов и два четверных тулупа в произвольной программе. Ну и, может быть, тройной аксель в короткой.

— Расскажите о своих планах на сезон.
— Отобраться на первенство, а там уже посмотрим. На этот этап стояла задача чисто откататься и сделать свой максимум, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

