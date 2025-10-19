Юниорка Смагина — о том, что пьедестал ГП заняли Софьи и София: очень забавно получилось!

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в Москве российская фигуристка Софья Смагина высказалась о забавном совпадении имён на подиуме этапа ГПР. Пьедестал заняли София Дзепка, Софья Смагина и Софья Федотова.

— Успели ли обсудить с девочками, что пьедестал оккупирован Софьями и Софией?

— (Улыбается). Да, обсудили немножко. Очень забавно получилось!

— Получается, секрет успеха прост — нужно быть Софьей или Софией?

— (Смеётся). Ну, скорее всего, не совсем в этом. Надо много работать, и тогда всё получится.

— А вам как больше нравится, чтобы вас называли?

— Либо Софья, либо Софа, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.