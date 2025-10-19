Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юниорка Смагина — о том, что пьедестал ГП заняли Софьи и София: очень забавно получилось!

Юниорка Смагина — о том, что пьедестал ГП заняли Софьи и София: очень забавно получилось!
Комментарии

Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в Москве российская фигуристка Софья Смагина высказалась о забавном совпадении имён на подиуме этапа ГПР. Пьедестал заняли София Дзепка, Софья Смагина и Софья Федотова.

— Успели ли обсудить с девочками, что пьедестал оккупирован Софьями и Софией?
(Улыбается). Да, обсудили немножко. Очень забавно получилось!

— Получается, секрет успеха прост — нужно быть Софьей или Софией?
(Смеётся). Ну, скорее всего, не совсем в этом. Надо много работать, и тогда всё получится.

— А вам как больше нравится, чтобы вас называли?
— Либо Софья, либо Софа, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Эксклюзив
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android