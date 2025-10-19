Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
14:20 Мск
Фигурное катание

Софья Смагина рассказала, как штаб Сергея Давыдова поддерживал её во время травмы

Аудио-версия:
Серебряный призёр юниорского этапа Гран-при России в Москве российская фигуристка Софья Смагина прокомментировала период восстановления после получения травмы. Спортсменка тренируется в штабе специалиста Сергея Давыдова.

— В вашей карьере была травма, из-за которой вы надолго выпали из соревнований, даже была операция. Можете рассказать о ней?
— К сожалению, не хочу об этом говорить. Но это был тяжёлый период. Не хочу вспоминать, но мне помогли хорошие врачи.

— А как вас поддерживал тренерский штаб в такой непростой период?
— Поддерживал очень хорошо. Мне было приятно работать с ними и морально, и технически. Всё было прекрасно.

— Как у вас сейчас со здоровьем?
— Всё хорошо, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

