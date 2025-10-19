Итальянцы Гиньяр и Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок
Поделиться
Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок за произвольный танец. За исполнение произвольного танца итальянский дуэт получил 118,73 балла, их текущая итоговая сумма за обе программы составляет 195,98.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва
Ранее Гиньяр и Фаббри выразили недовольство поставленными им за ритмический танец баллами. После первого дня соревнований фигуристы занимали пятое место с 77,25 баллами. Фигуристы публиковали в соцсетях посты, в которых критиковали судейство, они не вышли к журналистам на пресс-подход. Сразу же после объявления оценок за ритм-танец Фаббри также покинул зону Kiss&Cry.
Этап Гран-при ISU проходит во французском Анже с 17 по 19 октября.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
14:25
-
14:24
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
12:49
- 18 октября 2025
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:35
-
21:35
-
20:47
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:49
-
18:43
-
18:33
-
17:39
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:26
-
15:45
-
15:27