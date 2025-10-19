Итальянцы Гиньяр и Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок за произвольный танец. За исполнение произвольного танца итальянский дуэт получил 118,73 балла, их текущая итоговая сумма за обе программы составляет 195,98.

Ранее Гиньяр и Фаббри выразили недовольство поставленными им за ритмический танец баллами. После первого дня соревнований фигуристы занимали пятое место с 77,25 баллами. Фигуристы публиковали в соцсетях посты, в которых критиковали судейство, они не вышли к журналистам на пресс-подход. Сразу же после объявления оценок за ритм-танец Фаббри также покинул зону Kiss&Cry.

Этап Гран-при ISU проходит во французском Анже с 17 по 19 октября.