Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Итальянцы Гиньяр и Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок

Итальянцы Гиньяр и Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок
Комментарии

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри покинули зону Kiss&Cry сразу после объявления оценок за произвольный танец. За исполнение произвольного танца итальянский дуэт получил 118,73 балла, их текущая итоговая сумма за обе программы составляет 195,98.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

Ранее Гиньяр и Фаббри выразили недовольство поставленными им за ритмический танец баллами. После первого дня соревнований фигуристы занимали пятое место с 77,25 баллами. Фигуристы публиковали в соцсетях посты, в которых критиковали судейство, они не вышли к журналистам на пресс-подход. Сразу же после объявления оценок за ритм-танец Фаббри также покинул зону Kiss&Cry.

Этап Гран-при ISU проходит во французском Анже с 17 по 19 октября.

Материалы по теме
Сизерон и Фурнье Бодри стали третьими в ритм-танце на первом этапе Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android