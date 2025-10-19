Фурнье Бодри/Сизерон выиграли 1-й этап Гран-при ISU в танцах на льду
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли первый этап Гран-при ISU, который проходит в Анже (Франция). За исполнение двух танцев дуэт суммарно получил 211,02 балла.
Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон, получившие от судей за два танца 210,24 балла. Тройку призёров замкнул литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс с суммой баллов 201,05.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва
Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.
3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 195,98.
5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 194,27.
