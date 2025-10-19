Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фурнье Бодри/Сизерон выиграли 1-й этап Гран-при ISU в танцах на льду

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли первый этап Гран-при ISU, который проходит в Анже (Франция). За исполнение двух танцев дуэт суммарно получил 211,02 балла.

Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон, получившие от судей за два танца 210,24 балла. Тройку призёров замкнул литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс с суммой баллов 201,05.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 195,98.

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 194,27.