Сизерон — о Фурнье Бодри: приятно выступать с таким замечательным партнёром

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон оценили своё выступление в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU, который проходил во французском Анже. Они заняли первое место.

«Это очень много значит для нас. После долгого перерыва очень приятно выступать дома перед такой замечательной публикой. Приятно быть вместе с таким замечательным партнёром. Мы чувствовали особенную энергию сегодня. Чувствовали, что очень рады выступать в Анже, в этом магическом месте», — передаёт слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.