Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Сизерон — о Фурнье Бодри: приятно выступать с таким замечательным партнёром

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон оценили своё выступление в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU, который проходил во французском Анже. Они заняли первое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

«Это очень много значит для нас. После долгого перерыва очень приятно выступать дома перед такой замечательной публикой. Приятно быть вместе с таким замечательным партнёром. Мы чувствовали особенную энергию сегодня. Чувствовали, что очень рады выступать в Анже, в этом магическом месте», — передаёт слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

