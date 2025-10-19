Скидки
Фигурное катание

Фурнье Бодри и Сизерон рассказали, как успели скататься за несколько месяцев

Фурнье Бодри и Сизерон рассказали, как успели скататься за несколько месяцев


Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон поделились эмоциями от первого выступления на соревнованиях друг с другом. Они выиграли первый этап Гран-при ISU в танцах на льду.

«Мы начали кататься в январе, и у нас было несколько месяцев для тренировок. Для нас это было прекрасное время. Сейчас мы победили и очень рады разделить такие замечательные эмоции друг с другом», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

