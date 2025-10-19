Смагина — о новых постановках: сложностей нет, потому что мне очень нравятся образы

Серебряный призёр этапа Гран-при России среди юниоров Софья Смагина рассказала о своих программах на текущий сезон.

— Расскажите о своих программах на этот сезон.

— В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вёл Илья Гурылёв. Произвольная программа — это «Великолепный век» и «Королёк — птичка певчая». Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно — как в короткой, так и в произвольной.

— Как шла постановка программ?

— Процесс шёл очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удаётся их показать, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.