Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Смагина — о новых постановках: сложностей нет, потому что мне очень нравятся образы

Смагина — о новых постановках: сложностей нет, потому что мне очень нравятся образы
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр этапа Гран-при России среди юниоров Софья Смагина рассказала о своих программах на текущий сезон.

— Расскажите о своих программах на этот сезон.
— В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вёл Илья Гурылёв. Произвольная программа — это «Великолепный век» и «Королёк — птичка певчая». Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно — как в короткой, так и в произвольной.

— Как шла постановка программ?
— Процесс шёл очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удаётся их показать, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Эксклюзив
«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android