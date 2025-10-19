Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
14:20 Мск
Фигурное катание

Фир и Гибсон заявили, что чувствуют давление от фанатов Фурнье Бодри и Сизерона

Фир и Гибсон заявили, что чувствуют давление от фанатов Фурнье Бодри и Сизерона
Бронзовые призёры чемпионата мира – 2025 в танцах на льду, выступающие в дуэте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон рассказали, чувствовали ли они давление от фанатов французской пары Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон во время выступления на первом этапе Гран-при ISU в Анже (Франция).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

«Честно сказать, мы очень рады этому давлению. Мы обычно чувствуем волнение толпы. Но здесь, в Анже, очень поддерживают каждого спортсмена, не только домашних атлетов. Я увидела фан-сектор Гийома и Лоранс с их огромными картонными лицами и лишь рассмеялась, подумала, как это круто», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

