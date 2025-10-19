Егор Базин высказался насчёт результатов 1-го этапа Гран-при ISU в танцах на льду

Российский фигурист Егор Базин, выступавший в танцах на льду, высказался насчёт результатов первого этапа Гран-при ISU, который проходит во французском Анже.

Французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали победителями соревнования.

«Старт международного сезона в главных стартах дан! Резюмируя мысли в голове, итог такой: француз шикарен, и слава богу, что идеальное владение коньком и корпусом, а также близкие и вариативные позиции между партнёрами до сих пор оцениваются.

Смотря уже со стороны, я наконец понял, что отказ от обязательных танцев (даже их частей/секций) ведёт танцы на льду совсем не в ту сторону… А выбранные темы на ритмический танец за последние три года не позволяют парам показывать свою индивидуальность и прогрессировать, да и порядком поднадоели.

Очень радует глаз появление новых вариаций старых элементов, а также необычные и новые решения по уже заданным правилам.

На результаты Гран-при Франции можно не смотреть, и в целом всё, что будет происходить до ОИ, будет представлено нам, зрителям, как полная неразбериха по итогам двух дней, так как все рокировки будут происходить в рамках одного клуба, задвигая на задний план всех остальных. А вот на старте «четырёхлетия», по моему мнению, мы увидим всем привычную очередь и разборку между странами, за исключением двух новых пар: первые, я думаю, уже эту очередь перескочили, а вторые, я надеюсь, порадуют нас ничуть не меньше первых уже в ближайшем будущем.

Это только моё мнение, и оно может быть в корне неправильным… или правильным, потому что наш вид спорта очень субъективен, а чувство стиля и «прайма» у всех разное. Но своему я доверяю. Всем дождливого октября! Пейте витаминки», — написал Базин у себя в телеграм-канале.

Егор Базин завершил карьеру в 2025 году.