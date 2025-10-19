Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
14:20 Мск
Фигурное катание Новости

Фир и Гибсон ответили, как относятся к возвращению Сизерона перед ОИ-2026

Бронзовые призёры чемпионата мира – 2025 в танцах на льду, выступающие в дуэте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон рассказали, как относятся к возвращению на международные старты олимпийского чемпиона 2022 года француза Гийома Сизерона.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

«Каждый имеет свой шанс. У каждого будет возможность выиграть. Я очень рада за камбэки. Когда многие возвращаются, Гийом и Лоранс [Фурнье Бодри], многие другие, это делает наш спорт лучше. Это очень хорошо для фигуристов, для людей, которые смотрят. Мы лишь должны тренироваться, делать все элементы хорошо, выступать на должном уровне. Остальное решится на льду», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

