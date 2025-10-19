Сизерон — о ГП в Анже: хороший старт, который сможем использовать дальше на соревнованиях

Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон оценил своё возвращение на международные старты с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Французский дуэт выиграл первый этап Гран-при ISU в Анже.
«Многое значит быть вместе здесь. Это особенный момент для нас. Опять бабочки в животе от побед. Огромное счастье. Это очень хороший старт. Мы получили большой багаж, который сможем использовать дальше на других соревнованиях», — приводит слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.
3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.
