Сизерон — о ГП в Анже: хороший старт, который сможем использовать дальше на соревнованиях

Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон оценил своё возвращение на международные старты с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Французский дуэт выиграл первый этап Гран-при ISU в Анже.

«Многое значит быть вместе здесь. Это особенный момент для нас. Опять бабочки в животе от побед. Огромное счастье. Это очень хороший старт. Мы получили большой багаж, который сможем использовать дальше на других соревнованиях», — приводит слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.