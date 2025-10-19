Партнёрша Сизерона — о первой победе: думали, что случится, то случится
Поделиться
Французская фигуристка Лоранс Фурнье Бодри прокомментировала свою первую победу на дебютном старте с новым партнёром Гийомом Сизероном. Фигуристы выиграли этап Гран-при в Анже.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва
«Мы думаем, что перевернули страну с ритм-танцем. Мы просто хотели наслаждаться своим произвольным танцем и не думать об оценках. Что случится, то случится. Получилось хорошо», — приводит слова Фурнье Бодри корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
16:13
-
15:41
-
15:18
-
15:18
-
15:15
-
15:15
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
15:09
-
15:04
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:50
-
14:50
-
14:25
-
14:24
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:58
-
13:35
-
13:10
-
12:49
- 18 октября 2025
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:35
-
21:35