Фигурное катание Новости

Партнёрша Сизерона — о первой победе: думали, что случится, то случится

Партнёрша Сизерона — о первой победе: думали, что случится, то случится
Комментарии

Французская фигуристка Лоранс Фурнье Бодри прокомментировала свою первую победу на дебютном старте с новым партнёром Гийомом Сизероном. Фигуристы выиграли этап Гран-при в Анже.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

«Мы думаем, что перевернули страну с ритм-танцем. Мы просто хотели наслаждаться своим произвольным танцем и не думать об оценках. Что случится, то случится. Получилось хорошо», — приводит слова Фурнье Бодри корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

Фурнье Бодри/Сизерон выиграли 1-й этап Гран-при ISU в танцах на льду
