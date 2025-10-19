Партнёрша Сизерона — о первой победе: думали, что случится, то случится

Французская фигуристка Лоранс Фурнье Бодри прокомментировала свою первую победу на дебютном старте с новым партнёром Гийомом Сизероном. Фигуристы выиграли этап Гран-при в Анже.

«Мы думаем, что перевернули страну с ритм-танцем. Мы просто хотели наслаждаться своим произвольным танцем и не думать об оценках. Что случится, то случится. Получилось хорошо», — приводит слова Фурнье Бодри корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигуристы встали в пару в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.