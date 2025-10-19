Сизерон — о первом выступлении за несколько лет: вспомнили, как любили соревноваться

Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон поделился эмоциями от своего возвращения на международные старты с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Французский дуэт выиграл первый этап Гран-при ISU в Анже.

«Мы очень рады выступлению и чувствам, которые испытали сегодня. Это то, ради чего мы и тренировались. Мы очень скучали по этому ощущению. Вспомнили, как любили соревноваться», — приводит слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.