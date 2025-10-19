Сизерон — о первом выступлении за несколько лет: вспомнили, как любили соревноваться
Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон поделился эмоциями от своего возвращения на международные старты с новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри. Французский дуэт выиграл первый этап Гран-при ISU в Анже.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва
«Мы очень рады выступлению и чувствам, которые испытали сегодня. Это то, ради чего мы и тренировались. Мы очень скучали по этому ощущению. Вспомнили, как любили соревноваться», — приводит слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.
2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.
3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.
