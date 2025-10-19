Фир и Гибсон: мы очень рады победе Фурнье Бодри и Сизерона

Бронзовые призёры чемпионата мира – 2025 в танцах на льду, выступающие в дуэте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон поделились эмоциями от завоевания серебра на первом этапе серии Гран-при ISU в Анже (Франция).

«Круто выиграть, но мы также очень рады победе Лоранс и Гийома. Как они сегодня катались, это было круто. Мы рады своему выступлению тоже. Мы живём ради этих моментов на льду», — приводит слова Фир и Гибсон корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) – 211,02.

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 210,24.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 201,05.