Фир/Гибсон: прекрасная возможность соревноваться за медали олимпийского сезона с друзьями

Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, выступающие в танцах на льду, прокомментировали атмосферу на первом этапе Гран-при ISU, который проходит во французском городе Анже. Но соревновании фигуристы завоевали серебряные медали, уступив победителям чуть менее балла.

«Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда. Все, кто сидят здесь, — из Монреаля. Это прекрасная возможность соревноваться за медали вместе со своими друзьями. Мы разделяем множество хороших эмоций вместе, это великолепно», — приводит слова Фир и Гибсона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.