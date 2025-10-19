Фир/Гибсон: прекрасная возможность соревноваться за медали олимпийского сезона с друзьями
Британские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, выступающие в танцах на льду, прокомментировали атмосферу на первом этапе Гран-при ISU, который проходит во французском городе Анже. Но соревновании фигуристы завоевали серебряные медали, уступив победителям чуть менее балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва
«Мы очень рады переживать все моменты олимпийского сезона вместе, как команда. Все, кто сидят здесь, — из Монреаля. Это прекрасная возможность соревноваться за медали вместе со своими друзьями. Мы разделяем множество хороших эмоций вместе, это великолепно», — приводит слова Фир и Гибсона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
