Фурнье Бодри и Сизерон: мы сразу решили, что хотим пройти этот путь вместе

Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон и его новая партнёрша Лоранс Фурнье Бодри рассказали о решении встать в дуэт перед Олимпийскими играми – 2026 в Италии.

«Мы очень хорошие друзья. Мы много говорим, говорим, говорим. Мы сталкиваемся с проблемами и проходим их вместе. Мы сразу решили, что хотим пройти сложный путь вместе, так что готовы сражаться», — передаёт слова Фурнье Бодри и Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Сизерон выиграл все свои крупные титулы вместе с Габриэлой Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.