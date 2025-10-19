Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Гийом Сизерон ответил, изменился ли он за последние годы как фигурист

Французский фигурист Гийом Сизерон рассказал, изменилось ли в нём что-нибудь после возобновления карьеры с новой партнёршей.

«Я не знаю, думаю, я имею такое же желание быть на льду, также вдохновлён этим делом. Лёд все ещё в моём сердце. Чувствую такую же радость, катаясь, как когда я был ребёнком. На самом деле не очень много всего поменялось», — передаёт слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье Бодри в 2025 году. До этого Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, с которой выиграл Олимпийские игры в Пекине (2022). В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться.

