Рид и Амбрулявичюс: мы победили как команда, ведь все медали будут в Монреале

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс прокомментировали своё третье место в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU, который проходит во французском Анже.

«Мы очень горды быть здесь, на этом месте. Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале. Канада для нас — это второй дом. Наш второй этап Гран-при будет там, поэтому мы будем рады там тоже хорошо выступить», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Победу на этапе одержали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон.