Фигурное катание

Рид и Амбрулявичюс: мы победили как команда, ведь все медали будут в Монреале

Рид и Амбрулявичюс: мы победили как команда, ведь все медали будут в Монреале
Комментарии

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс прокомментировали своё третье место в танцах на льду на первом этапе Гран-при ISU, который проходит во французском Анже.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
19 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Великобритания
3
Литва

«Мы очень горды быть здесь, на этом месте. Как команда мы победили, ведь все медали будут в Монреале. Канада для нас — это второй дом. Наш второй этап Гран-при будет там, поэтому мы будем рады там тоже хорошо выступить», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Победу на этапе одержали французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Второе место заняли представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Гийом Сизерон ответил, изменился ли он за последние годы как фигурист
