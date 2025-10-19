Сизерон — о Фурнье Бодри: для нас было несложно найти коннект на льду

Олимпийский чемпион 2022 года, многократный чемпион мира в танцах на льду француз Гийом Сизерон признался, что процесс создания его дуэта с Лоранс Фурнье Бодри прошёл легко.

«Мы вдвоём очень эмоциональные, открытые люди, поэтому для нас не было сложным найти коннект между собой на льду. Иногда я сильный перфекционист в тренировках, поэтому бывают некие негативные моменты. Но с моей партнёршей и тренером мы нашли, как стать лучше. Такие проблемы лишь показывают, насколько все фигуристы горят желанием победить», — передаёт слова Сизерона корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Отметим, что Фурнье Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.