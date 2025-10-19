Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Софья Смагина рассказала, как начала шить платья у мамы Льва Лазарева

Комментарии

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, как начала шить платья у мамы чемпиона России среди юниоров Льва Лазарева.

— Кто вам шьёт платья?
— На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья (улыбается).

— Как началось это сотрудничество?
— Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.

