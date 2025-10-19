Софья Смагина рассказала, как начала шить платья у мамы Льва Лазарева

Фигуристка Софья Смагина, тренирующаяся у Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала, как начала шить платья у мамы чемпиона России среди юниоров Льва Лазарева.

— Кто вам шьёт платья?

— На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья (улыбается).

— Как началось это сотрудничество?

— Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством, — сказала Смагина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Смагина является серебряным призёром юниорского этапа Гран-при России, серебряным призёром первенства Москвы.